Польский альпинист получил мощный удар молнии на вершине Монблана

Итальянские горноспасатели провели операцию по эвакуации двух польских альпинистов с пика на Монблане, который называется «Зуб Гиганта». Об этом РИА Новости рассказали в профильном ведомстве. В процессе восхождения одного из мужчин ударила молния — разряд пришёлся в плечо.

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Несмотря на сложные погодные условия, специалисты из горноспасательной службы региона Валле-Д'Аоста вместе с коллегами из Финансовой гвардии сумели добраться до заблокированных туристов. По словам представителя ведомства, самочувствие обоих поляков не вызывало опасений, а травмированный альпинист сам сообщил о том, что произошло.

Лететь на вертолёте не позволила непогода, которая бушевала в районе Монблана. Поэтому спасатели использовали канатную дорогу — по ней пострадавших доставили в курортный город Курмайор.

Там путешественников сразу же передали в руки врачей для осмотра и при необходимости оказания помощи. Их состояние оценивалось как стабильное, и непосредственной угрозы жизни не было.