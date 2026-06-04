Российский полковник заставлял курсантов ВВС работать на своем участке

Главе учебного центра Военно-воздушных сил (ВВС) из Челябинской области дали шесть лет по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом сообщает URA.RU.

Как установил суд, глава факультета в звании полковника с 7 мата 2023 года по 28 августа 2024 года использовал курсантов в качестве рабочих на своем земельном участке и в квартире. Будущие российские офицеры занимались стройкой и уборкой для главы факультета. Кроме того, он регулярно заставлял студентов работать на своих родственников.

Ранее под Владимиром был арестован начальник полиции Кольчугинского района Алексей Куликов по подозрению в коррупции.