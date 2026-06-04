СМИ: В Москве задержали замгубернатора Новосибирской области

В Москве, по неподтвержденным данным, задержали заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

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Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

— Вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве, — говорится в публикации.

Это может быть связано с закупкой оружия для нужд СВО. Петухов среди прочих обязанностей занимался координацией работы по этому направлению. Источник в правительстве региона назвал информацию о задержании Петухова вбросом.

— Я уверен, что это вброс. Юрий Федорович сейчас не на связи, вот и выбрали время, — передает слова источника nsk.om1.ru.

Информацию о задержании Петухова также официально не подтверждали силовые структуры.

В мае прошлого года под следствие попал глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров. Его задержали по подозрению в превышении полномочий. Что известно о деле чиновника — в материале «Вечерней Москвы».