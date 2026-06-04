Шведский суд может отдать задержанный сухогруз Caffa Украине

Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине. Об этом сообщает агентство ТТ со ссылкой на прокурора Хокана Ларссона. По его словам, Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием, и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.

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Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя его тем, что ранее Caffa плавал под российским флагом и использовался для вывоза зерна, пишет ТАСС.

Задержание же шведами произошло по другой причине: у судна были поддельные документы, и оно не имело чёткой государственной принадлежности.

Капитаном оказался гражданин России. Его арестовали, но в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сам же сухогруз остался в порту.

Теперь, после решения суда, открывается юридическая возможность для передачи Caffa украинской стороне. Окончательная процедура ещё впереди, но принципиальное согласие Швеция уже дала.