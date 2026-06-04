ГП России направила в суд дело экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего этот пост с 2019 по 2023 год.

Как уточняет ведомство, Уоллеса заочно обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК России).

По версии следствия, в сентябре 2025 года Уоллес выступил на конференции в Польше. Его речь транслировали в СМИ и интернете. Политик призвал к террористической деятельности: он предлагал передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту, чтобы сделать жизнь мирных жителей в Крыму непригодной.

Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главу оборонного ведомства Соединённого Королевства по уголовной статье.