Супруги брали детей под опеку и пытали их, пока глава семьи тратил пособия на ставки

В Казахстане вынесен приговор семейной паре и их дочери, жестоко обращавшейся с шестью приемными детьми. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

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Супруги из Карагандинской области брали под опеку детей, которых систематически истязали. По данным следствия, это происходило в период с 2018 года по 2023. Пострадавшие регулярно подвергались физическому и психологическому насилию. Один из них получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

При этом глава семейства присваивал государственные выплаты, предназначенные для содержания детей, и проигрывал деньги в азартных играх. Ущерб государству превысил 6,2 млн тенге (946 тыс. рублей — прим. ред.).

В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, его жену — к 10 годам, а их родную дочь — к 4 годам и 8 месяцам. Каждый из пострадавших детей получит компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге.