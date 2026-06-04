Экс-следователь назвал криминальную деталь в деле об исчезновении семьи Усольцевых

Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, является наименее реалистичной. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразил адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке и бывший следователь Максим Девятьяров. Ключевой криминальной деталью, которая ставит под сомнение возможность побега, эксперт назвал тот факт, что в автомобиле семьи были обнаружены их личные вещи и крупная сумма наличных денег. По его оценке, гораздо более вероятными выглядят сценарии, связанные с похищением, преступлением либо с несчастным случаем, тем более что Красноярский край изобилует обширными лесными массивами и водоемами, где люди регулярно теряются.

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Особое внимание бывший следователь обратил на ситуацию с мобильным телефоном главы семейства Сергея Усольцева. По словам Девятьярова, этот номер привязан к банковским счетам и государственным контрактам, однако, согласно свидетельским показаниям, он периодически появляется в сети, а затем снова становится недоступным, что порождает дополнительные вопросы к расследованию. Ранее, во второй половине мая, в Следственном комитете сообщали, что телефоны Усольцевых проверяли на предмет последнего сигнала, и сейчас все мобильные устройства признаны неактивными. Наличие в семье пятилетнего ребенка, по убеждению эксперта, существенно осложняет любой сценарий добровольного ухода или длительного самостоятельного передвижения по дикой местности.

В своей практике Девятьяров сталкивался с трагическими случаями, когда первоначальные версии не подтверждались. Он привел пример, как сотрудники полиции и волонтеры более суток искали пропавшего мальчика, которого в итоге нашли погибшим в лесу недалеко от населенного пункта, и позже выяснилось, что ребенок стал жертвой убийцы. Эксперт подчеркнул, что возбужденное по факту исчезновения Усольцевых уголовное дело не будет прекращено в обозримом будущем, поскольку Следственный комитет расследует его по статье об убийстве двух и более лиц. С учетом огромного общественного резонанса сроки следствия, вероятнее всего, будут неоднократно продлеваться, а дело останется на особом контроле руководства СК.

Даже если после проведения всех необходимых следственных действий расследование временно приостановят, его всегда смогут возобновить при появлении новых обстоятельств или доказательств. Адвокат напомнил, что срок давности для особо тяжких преступлений составляет 15 лет, и до тех пор, пока судьба семьи Усольцевых не будет установлена, дело не спишут в архив. Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь Арина и пес породы корги отправились в поход в районе Манской петли и поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. С тех пор об их местонахождении ничего не известно, а поиски продолжаются до сих пор.