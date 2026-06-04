В России вынесли первые приговоры за нейропорно

Первые уголовные приговоры за нейропорно вынесли в России. На скамье подсудимых оказались 17-летний брянский подросток и 48-летний житель Липецкой области, оба получили условные сроки. Об этом рассказали в пресс-службах региональных судов.

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Подросток раздобыл интимные снимки и видео знакомой несовершеннолетней девушки, прогнал их через нейросеть и превратил в порнографию. Затем все это он разослал знакомым в мессенджерах. Суд назначил ему два года условно и обязал выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей за моральный вред.

Второй осуждённый вёл целую группу в соцсетях, наполняя её сгенерированными эротическими изображениями. Однако в качестве референсов он использовал девять фотографий реальных людей. Мужчина признал вину, раскаялся и отделался тремя годами условно с пятилетним запретом на администрирование интернет-сообществ.

Оба дела стали прецедентными — раньше за подобные преступления в России никого не судили.