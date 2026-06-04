Россиянина нашли мертвым в номере турецкого отеля

Российский турист скончался в номере отеля в турецком посёлке Окурджалар недалеко от Антальи. Тело 50-летнего Максима Ш. обнаружила его жена. Об этом сообщает SHOT.

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Пара из Омска отправилась в путешествие через месяц после дня рождения мужчины. Женщина, найдя супруга без признаков жизни, немедленно вызвала персонал гостиницы, полицию и скорую помощь, надеясь, что он ещё жив.

Прибывшие медики констатировали смерть. Турецкие власти проводят расследование.

Причины произошедшего выясняются.