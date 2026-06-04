В Москве осудили таможенника, продававшего данные из базы ФТС

Измайловский районный суд признал виновным в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации капитана федеральной таможенной службы. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а также штрафу в тройном размере взятки.

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Об аресте двух офицеров ФТС, Тархова и Шейникова, стало известно в сентябре 2024 года. Обоим офицерам вменяли в вину незаконную передачу третьим лицам данных о перемещаемых через госграницу товарах. Делали они это за вознаграждение в размере 1 миллион 100 тысяч рублей.

Примечательно, что Тархов сам явился с признательными показаниями, где рассказал, что якобы выступал лишь посредником при передаче денег своему коллеге – капитану Шейникову. Тот же предоставлял всю необходимую информацию.

Как пояснил корреспонденту «МК» представитель Шейникова, признание Тархова позволило ему избежать суда. Второго таможенника суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в троекратном размере взятки. Приговор в силу не вступил.