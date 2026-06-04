Обманувшая известных блогеров художница признала вину в мошенничестве

Художница Хатуна Аташян, которую задержали по подозрению в мошенничестве, признала вину. Женщина обманула десятки блогеров на миллионы рублей, обещая им организацию туристических поездок взамен на рекламу.

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Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Обманувшая блогеров на миллионы Хатуна Аташян признала вину по делу о мошенничестве, — говорится в публикации.

Ей уже предъявили обвинение. Скоро фигурантке изберут меру пресечения.

Аташян задержали 3 июня в Белоруссии. После этого ее доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. Аташян публиковала в соцсетях и мессенджерах информацию о туристических поездках за границу на выгодных условиях. На эту удочку «попались» несколько десятков блогеров. Они отправили деньги женщине, но отдыхать так и не полетели. По данным МВД, сумма ущерба от действий Аташян превышает 10 миллионов рублей. Подробности этой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».