Появились подробности о найденной в реке россиянке

Тело 42-летней жительницы Каменска-Уральского, Ольги Т., было найдено в реке Каменке на территории города спустя несколько дней после её загадочного исчезновения. Подробности инцидента раскрыл портал E1.ru.

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По словам близких, женщина пропала днём 27 мая. Она неожиданно покинула дом, ничего не сообщив мужу и детям, и даже не взяла с собой мобильный телефон.

Ольга состояла во втором браке, свадьбу они сыграли в августе прошлого года. Вместе они воспитывали её 17-летнего сына от первого брака и 10-летнюю дочь мужчины.

Женщина работала продавцом в продуктовом магазине, а до этого была трудоустроена на местном предприятии.

Знакомые описывают Ольгу как доброго, весёлого и общительного человека. Однако многие указывают на то, что в последнее время у неё были трудности в личной жизни.

В комментариях под постами о поисках высказывались подозрения относительно второго супруга: отмечалось, что он не вызывает доверия, так как не публиковал объявления о пропаже жены в первые дни, а затем уехал.

Также одна из общих знакомых утверждает, что видела на теле Ольги синяки за день до её исчезновения.

По словам собеседницы издания, муж погибшей подписал контракт.

Мужчина на звонок журналиста издания не ответил, однако прочитал его сообщение в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Туринском районе Свердловской области из реки Тура было извлечено тело мужчины, который оказался одним из рыбаков, пропавших еще в начале апреля. Погибшим оказался Максим М., которому в начале мая исполнилось бы 28 лет.