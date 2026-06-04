Рецидивист с тату ЧВК «Вагнер» гонялся с кувалдой за подростком с зеленым ирокезом

В Первоуральске двое мужчин напали на подростка с зеленым ирокезом, работавшим на аттракционах в центре города. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 1 июня, когда мужчины решили высказать сотруднику претензии о том, что батуты небезопасны. Один из них с татуировкой символики ЧВК «Вагнер» ругался сначала с 16-летним юношей, а затем с администратором аттракционов. Он кричал матом и угрожал им.

«Они унижали парней и угрожали всех зарезать. Один из мужчин размахивал ножом, второй — лопатой. Потом один из них напал на 16-летнего сотрудника, нанес несколько ударов кулаком в голову. Когда я приехал, этот неадекват с измененным сознанием бегал с кувалдой и кричал: "Я тебе голову размозжу!" В это время рядом стояла жена нападавшего с коляской, она рассказала, что он и дома ее бьет. На место вызвали сотрудников полиции», — рассказал Евгений, владелец аттракционов.

По его словам, все документы и разрешения на аттракционы у него есть, поэтому суть претензий изначально была неясна. У пострадавшего школьника повреждение головы, зафиксирована кратковременная потеря слуха и ушибы.

Напавшие — двое друзей Михаил и Денис, один из них был неоднократно судим за кражу, грабеж, а за расправу над охранником ЧОП отсидел 16 лет в колонии строгого режима.

В полиции Первоуральска сообщили о проведении проверки, личности всех участников конфликта уже установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Председатель ведомства Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку.