Арест «звездного» адвоката в Москве признали законным

Мосгорсуд признал законным арест адвоката Александра Карабанова, которого в СМИ называют «звездным». Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

7 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, он пообещал разрешить проблему с уголовным делом по факту хищения продукции АО «Концерн Калашников». За решение вопроса адвокат попросил семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса. 26 ноября 2024 года Карабанов получил первую часть суммы.