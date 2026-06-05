На Урале выпускница потеряла сознание перед ЕГЭ в школе

В Полевском выпускница потеряла сознание в коридоре школы перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

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Школьница пришла сдавать экзамен в 13-ю школу города Полевского. Во время регистрации она почувствовала себя плохо, побледнела и потеряла сознание. Педагоги вызвали медиков, к моменту прибытия скорой в школу приехала мать девочки, вместе они отправились в больницу.

Экзамен выпускница сможет сдать в резервный день.

До этого в Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов. 17-летняя школьница пришла сдавать ЕГЭ. На входе рамки металлодетектора сработали на уровне бедер. Выяснилось, причиной этому стали небольшие кольца на белье. Ей пришлось снять белье в туалете и идти на экзамен так. Как рассказал глава Приморского района объяснил, что школьница не объяснила, на что сработали рамки. Если бы она рассказала о ситуации, организаторы «приняли бы скоординированное решение».

Ранее в Екатеринбурге девушка пожаловалась на унижение в туалете на ЕГЭ.