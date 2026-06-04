Пилот российской авиакомпании утонул в Подмосковье, пытаясь побить рекорд

Пилот, работавший в одной из российских авиакомпаний, погиб, когда пытался установить рекорд по задержке дыхания. Тело мужчины нашли в подмосковном селе Битягово.

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Об этом в четверг, 4 июня, сообщил осведомленный источник.

— Пилот российской авиакомпании утонул в Домодедово при попытке установить рекорд по задержке дыхания, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчине было 36 лет. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть.

Ранее в Омске пропала пара сапбордистов. Мужчина и женщины ушли кататься 25 мая и не вернулись. Впоследствии их родственники обратились в полицию. Тело женщины нашли 30 мая.

Вскрытие показало признаки утопления. 1 июня нашли тело мужчины. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».