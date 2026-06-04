Россиянин расправился с парализованной матерью

Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Свободного, который расправился со своей парализованной матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

Все произошло в августе 2025 года. В один из дней мужчина, который проживал в одной квартире со своей матерью, выпил. На фоне возникших к ней неприязненных отношений, обусловленных состоянием ее здоровья, преклонным возрастом и необходимостью постоянного ухода, он набросился на женщину, когда она спала. Нападавший бил ее по голове, а затем скинул с кровати на пол и продолжил избивать. Потерпевшая не выжила.

Осознав содеянное, мужчина вызвал полицию. Ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.