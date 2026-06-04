Российских военных предупредили о мошенниках в приложениях знакомств

В сети начала действовать новая хакерская группа SiribClone, она нацелилась на российских военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказали в компании по кибербезопасности F6.

По словам экспертов, злоумышленники под видом девушек знакомятся с военными через приложения для знакомств и предлагают перейти по ссылке или скачать приложение для «безопасного» обмена фотографиями.

«В зависимости от сценария девушка представляется программистом и предлагает протестировать предложение, которое она разработала, для чего присылает ссылку», – отметили специалисты компании.

Переход по этой ссылке или скачивание приложения грозит установкой шпионского программного обеспечения (ПО), что в результате грозит потерей доступа к аккаунтам в соцсетях, предупредили эксперты.

До этого силовики предупредили, что украинская сторона планирует организовать массовую рассылку вредоносного программного обеспечения (ПО) среди российских военнослужащих. Файл под названием «Путь подразделения в ходе СВО» распространяется под видом информационного материала и маскируется под ссылку на сайт «Википедия», после перехода по которой злоумышленники могут получить доступ к данным на мобильных устройствах пользователей.