В СК рассказали, чем отличается новый этап поисков пропавшей семьи Усольцевых

В Следственном комитете рассказали, почему в тайге Красноярского края снова начались поиски пропавшей осенью прошлого года семьи Усольцевых, а также уточнили, когда очередной этап операции должен закончиться.

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4 июня ведомство проинформировало о старте нового этапа поисков пропавших супругов с дочерью. Поисковая операция связана с расследованием уголовного дела, возбужденного в прошлом году по факту исчезновения туристов.

В начатых сегодня дополнительных мероприятиях участвуют силовики, криминалисты, спасатели, представители Госохотнадзора, члены отряда "ЛизаАлерт" - в общей сложности примерно 80 человек. Используются БПЛА и техника высокой проходимости.

Определены участки и маршруты операции. Поисковики пойдут от поселка Кутурчин (как и пропавшие путешественники) в направлении гор Буратинка и Мальвинка.

"По предполагаемому направлению хода туристов", - уточнили в СК.

В этих сведениях нет, казалось бы, ничего нового. Следователи, определяющие направление поиска, словно решили начать все сначала. Возможно, это верная тактика, потому что на предыдущих этапах операции усилия поисковиков распылялись на разные участки, иногда весьма отдаленные от маршрута, по которому Усольцевы вроде бы намеревались идти 28 сентября 2025 года.

Основной версией исчезновения путешественников, загадка которого будоражит умы уже несколько месяцев, остается несчастный случай. Впрочем, еще неделю назад в СК говорили о двух главных версиях, не исключая криминальную - некое преступление, совершенное в отношении членов пропавшей семьи.

В ведомстве подчеркнули: "Все желающие к поискам не привлекаются, круг участников четко определен следствием". На тропы Белогорья в этот раз вышли только опытные специалисты.

Ранее сообщалось, что зона поисков будет закрыта для посторонних - территорию оцепят. В СК подтвердили, что проезд в район исчезновения семьи временно закрыт.

Этот этап поисков следователи планируют завершить 9 июня. Планы могут измениться, ведь не исключено, что следы Усольцевых найдут раньше. Хотя все чаще звучат другие предположения: не найдут никогда.