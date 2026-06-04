«Тольяттинский потрошитель» проиграл суд ФСИН о споре на миллион рублей

Олег Рыльков, которого прозвали «тольяттинским потрошителем» хотел через суд получить один миллион рублей за изъятые у него вещи при отправке в колонию. В итоге мужчина проиграл суд.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 4 июня, стало известно из судебных материалов.

— Рыльков обратился в суд Самарской области с требованием вернуть вещи, признать их изъятие незаконным и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей. Суд отказал осужденному, отметив, что срок подачи иска пропущен, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

У мужчины забрали электробритву, будильник, кипятильник и некоторые вещи. Сам Рыльков впоследствии пожаловался, что в акте изъятия не учли 30 авторучек, тетради с записями по уголовному делу и другие предметы. В ходе судебного заседания представитель ФСИН отметил, что Рыльков не требовал вернуть вещи, когда покинул СИЗО, в связи с этим их уничтожили.

В мае стало известно о том, что судебные приставы принудительно взыскивают с «тольяттинского потрошителя» почти два миллиона рублей. Эту сумма является компенсацией «морального вреда, причиненного преступлением». Сам Рыльков отбывает пожизненный срок в «Черном дельфине». Как ловили «тольяттинского потрошителя» — в материале «Вечерней Москвы».