Житель Севастополя задержан за передачу СБУ сведений о российских военных

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан 63-летний житель Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военных.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя 1963 г. р., подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России», — указывается в заявлении.

В ФСБ рассказали, что СБУ поручило злоумышленнику передать им сведения о российских военных. Он также должен был вести визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей.

«Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки через интернет-мессенджер WhatsApp и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также сообщил об используемых каналах связи и о выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих», — указали в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») УК России. Злоумышленник уже отправлен под стражу.

Ранее Балтийский флотский военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Калининградской области к шести годам колонии общего режима за теракт на железной дороге.