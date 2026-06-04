В Киевской области возник пожар на объекте инфраструктуры

Пожар возник на объекте промышленной инфраструктуры в Бориспольском районе Киевской области после взрывов, произошедших минувшей ночью. Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства. Оно отмечает, что возгорание возникло на промышленном объекте в Бориспольском районе в ночь на 4 июня после взрывов.

На каком именно объекте произошло возгорание, ГСЧС Украины не уточняет. В телеграм-канале службы опубликованы фотографии пожарных, пытающихся потушить огонь, на фоне промышленных строений, среди которых крупный цилиндрический резервуар.

Минувшей ночью в Киевской области объявлялась воздушная тревога.