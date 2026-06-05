Доступ к месту пропажи семьи Усольцевых ограничат

Зону поисков семейства Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края закроют для посещения. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что зону поисков Усольцевых закроют от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в поисковых мероприятиях семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые нюансы. Они помогут повысить эффективность спасательной операции.

Сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.