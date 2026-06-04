В Якутии на реке Яна уровень воды начал снижаться

3 июня возле якутского села Усть-Янск провели взрывные работы для разрушения ледового затора, после чего вода в реке пошла на спад. Об этом сообщает Служба спасения региона.

© Российская Газета

В последние дни на реке Яна наблюдался резкий подъем воды. Вечером 3 июня уровень воды возле Усть-Янска достиг 1 182 сантиметров при критической отметке 1 023 сантиметров.

После взрыва вода, как заведено, резко прибыла, а после разрушения затора, начала убывать. К 22 часам по местному времени уровень воды в Яне составил уже 1 158 сантиметров. В селе подтоплены все 66 дворов и десять соцобъектов, затоплено более десятка жилых домов.

"В Усть-Янске проживает 199 человек, из них 78 детей,- рассказала глава наслега Усть-Янск Софья Олесова.

По ее словам, 47 человек, в том числе 18 детей, из подтопленных домов эвакуировали к родственникам. Люди обеспечены продуктами и питьевой водой, в полной готовности пункт временного размещения.