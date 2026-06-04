Пожизненно осужденный "тольяттинский потрошитель" требовал через суд компенсацию

Согласно материалам суда, пожизненно осуждённый Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», потребовал через суд компенсацию в размере одного миллиона рублей за личные вещи, которые у него изъяли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний шесть лет назад. При этапировании из следственного изолятора в исправительную колонию у него забрали электробритву, будильник, кипятильник и часть одежды, сообщает РИА Новости.

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Заключённый также пожаловался, что в акт не включили 30 авторучек, тетради с записями по его уголовному делу, письма, оплаченные конверты и марки на общую сумму 2 тысячи рублей. В итоге Рыльков обратился в суд Самарской области с требованием вернуть изъятое, признать действия сотрудников незаконными и выплатить ему миллион рублей.

Представитель ФСИН на заседании пояснила, что все предметы были изъяты на законных основаниях, а по убытии осуждённого из учреждения он их не истребовал, поэтому вещи впоследствии уничтожили. Суд отказал Рылькову, указав, что срок подачи иска был пропущен.

Олег Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие тяжкие преступления, отбывает наказание в колонии «Чёрный дельфин». В 1998 году он был приговорён к пожизненному лишению свободы, позже получил дополнительные сроки за убийства, однако наказание осталось пожизненным. Неоднократно осуждённый подавал ходатайства об освобождении по состоянию здоровья, но суды их отклоняли.