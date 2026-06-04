Таинственный взрыв в небе напугал американцев

В США жителей Новой Англии напугал таинственный взрыв в небе. Об этом пишет The Independent.

© Lenta.ru

Инцидент произошел днем в субботу, 30 мая. В полицию штата Массачусетс стали поступать многочисленные звонки от жителей, которые уверяли, что слышали звук мощного взрыва, донесшийся с неба. Некоторые американцы утверждали, что взрывная волна была настолько сильной, что сотрясла стены их домов.

Начальник полиции города Рентем заявил, что громкий звук был слышен не только в Массачусетсе, но и в соседних штатах. Метеорологи заявили, что, скорее всего, жителей Новой Англии напугал метеор, который вошел в земную атмосферу и взорвался. Пока неясно, сгорел ли космический объект полностью или его части упали на землю.

Ранее сообщалось, что над Великобританией пронесся огромный огненный шар зеленого цвета. Крупный метеор попал на записи камер видеонаблюдения по всей стране.