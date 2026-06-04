За ночь тигр пришел в два села Хабаровского края

В Хабаровском крае тигр за одну ночь побывал в двух селах, сообщает Amur Mash. Telegram-канал уточняет, что сначала с хищником поздно вечером встретились жители Дормидонтовки, а утром следы тигра заметили в соседней Кондратьевке недалеко от жилых домов.

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Согласно публикации, местные жители вызвали охотоведов. В начале этого года в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Тогда хищник тоже пришел во двор дома в поселке Долми ночью. По словам очевидца, тигр "снял с будки" собаку, задавил ее во дворе и "с комфортом" устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Однако скрип двери напугал животное, поэтому оно прыгнуло через забор и убежало.

А в феврале тигр расправился с 23-летним охотником в районе села Березовка. Молодой человек занимался развозкой кормов на подкормочные площадки, когда на него напал хищник. При осмотре территории тигра найти не удалось.