Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ

Злоумышленники в мессенджерах предлагают выпускникам приобрести готовые ответы на экзамены, однако после оплаты либо исчезают, либо получают доступ к «Госуслугам», сообщил аналитик данных координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков.

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Об этом Панков рассказал газете «Известия».

По его словам, аферисты давят на страх выпускников провалить экзамен и на желание родителей помочь детям. В большинстве случаев обещанные материалы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются устаревшими или недостоверными.

Более опасный вариант — когда вместо прямой оплаты жертву просят авторизоваться через «Госуслуги». Так злоумышленники получают доступ к учётной записи и могут использовать её для дальнейших манипуляций.

Панков также отметил ещё одну популярную схему — фейковые объявления о репетиторских услугах. Лже-преподаватели берут предоплату и перестают выходить на связь.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT предупредил, что перед экзаменами мошенники придумали схему с двухэтапным обманом выпускников.