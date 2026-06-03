Опубликован список пассажиров атакованного дроном ВСУ автобуса в ДНР

Министерство транспорта ДНР опубликовало список пассажиров, зарегистрировавшихся на автобус из Подольска в Симферополь, который сегодня подвергся удару дрона ВСУ в городе Енакиево. Документ доступен в официальном канале ведомства в MAX.

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Всего в списке содержатся имена 53 пассажиров.

Уточняется, что, по последним данным, ранения различной степени тяжести получили 12 человек, среди них - ребенок 2016 года рождения. Еще восемь пассажиров погибли.

Украинский дрон ударил по рейсовому автобусу в 03:43 среды. Это произошло в городе Енакиево ДНР.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Устанавливаются причастные лица и детали преступления.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся "охотой на людей".