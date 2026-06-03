21-летний юноша ушел на Ореховский водопад в Сочи и пропал

В Сочи 21-летний юноша Руслан в четверг, 21 мая, в одиночку пошел на Ореховский водопад, пообещав вернуться на следующий день, но днем 22 мая перестал отвечать звонки. По словам близких, он мог пойти дальше на хребет после водопада. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.

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— На данный момент в поисках участвуют сотрудники МЧС и волонтеры, для поисков были подняты вертолеты, спасатели спускались в труднодоступные места. Родная сестра Руслана Олеся также участвует в поисках, — передает Telegram-канал.

Ранее в Крыму завершились поиски студента Александра Скрипникова, который пропал более недели назад — юношу нашли погибшим в горной местности. Для поисков организовали четыре выезда, включая ночной. Всего в операции были задействованы более 250 человек, а также специальная техника и беспилотники.

1 июня появилась информация о том, что 43-летняя Дарья Шангина из Приморья исчезла на тайском острове Пхукет. Женщина приехала туда в начале апреля на двухмесячный отпуск, но позднее она получила ожог медузы, ее задержала полиция, а также укусила дикая обезьяна.