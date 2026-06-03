Выросло количество раненых при атаке ВСУ на автобус в Енакиеве

Количество раненых при ударе Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в Енакиеве достигло 12 человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

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По словам представителей ведомства, также были установлены имена всех пассажиров рейса. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

— Просим всех остальных пассажиров данного рейса или их родственников позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи, — передает официальный Telegram-канал республиканского министерства.

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.