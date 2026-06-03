В Туле загорелось предприятие по выпуску оружия

Число погибших при пожаре в здании тульского производства, выпускающего пневматическое оружие и средства самообороны, увеличилось до трех. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пожар произошел на проспекте Ленина, в районе Зеленстроя днем 3 июня, информация о возгорании поступила в ведомство в 13:00.

Площадь возгорания составила 250 кв. метров, открытое горение было оперативно ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 34 сотрудника экстренных служб и 10 единиц спецтехники.

Изначально СМИ сообщили, что при крупном пожаре на производстве в Туле погибли два человека.

«При разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего человека», — уточнили в МЧС.

Для выяснения причин трагедии на месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории. СУ СК России по региону сообщило, что уже возбудило уголовное дело по факту гибели людей при инциденте.