В Дагестане взяли предполагаемого лидера криминальной иерархии

В Дагестане задержали местного жителя, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

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По данным следствия, во время отбывания наказания в исправительном учреждении фигурант занял высшее положение в криминальной среде и координировал деятельность осужденных, придерживающихся преступных традиций. Речь идет о периоде с декабря 2024 года по июль 2025 года.

После возбуждения дела подозреваемого задержали. Также правоохранители провели обыски по местам его проживания.

Уголовное дело расследуется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Материалы для его возбуждения были собраны сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Дагестану, регионального управления ФСБ и УФСИН.