Суд пресек взыскание оформленного на покойника займа

Советский районный суд Иваново отказал коллекторской организации во взыскании долга по займу с матери умершего мужчины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Ивановской области.

В ведомстве пояснили, что кредит на 12 тыс. рублей был оформлен дистанционным способом в микрокредитной организации под 291,98% годовых и должен был быть возвращен до 3 июня 2025 года.

Деньги не были своевременно возвращены, в связи с этим право требования было передано коллекторам. Должник умер, и в качестве ответчика суд привлек его мать, уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что заемщик, от имени которого был подписан договор, скончался в апреле 2024 года, то есть до даты заключения кредитного договора.

В итоге, констатировали в ведомстве, суд отказал коллекторской организации в удовлетворении иска.