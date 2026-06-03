На Ставрополье в утопленной "Ниве" обнаружили тела двоих человек

В Апанасенковском округе Ставропольского края в небольшом пруду обнаружили утонувший легковой автомобиль, в котором спасатели нашли тела двоих человек. Как сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, личности погибших еще не установили.

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Перевернутую "Ниву" под водой Закурдаева пруда обнаружил местный житель неподалеку от села Маныческого. Он и обратился к спасателям.

"На место происшествия выехали спасатели из Дивного и приступили к извлечению машины из водоема. Спасатель-водолаз зашел в пруд и зацепил транспортное средство за буксирный трос. Затем автомобиль достали на поверхность с помощью спецтехники. Внутри обнаружили два тела", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Правоохранителям предстоит выяснить, как автомобиль попал в пруд.