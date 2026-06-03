Подмосковный суд взыскал 35 тысяч со школьников, отфотошопивших фото учительницы

Орехово-Зуевский городской суд постановил взыскать с двух подростков 35 тысяч рублей в пользу их учительницы. Юноши отфотошопили изображение педагога в негативном ключе и распространили его по классу.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Орехово-Зуевский суд в соответствии со ст.ст. 150, 151 ГК РФ вынес решения о взыскании в пользу преподавателя с одного несовершеннолетнего учащегося 15 тысяч рублей, а с другого 20 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел в ноябре 2024-го. Один из школьников отфотошопил фото учительницы и прислал его другу. Впоследствии одноклассники выложили порочащее честь педагога изображение в соцсети. После этого женщина обратилась в суд, так как в результате действий учеников ее профессиональный авторит был подорван, а она сама сильно переживала по поводу случившегося. В связи с этим учительница потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда.

В мае прошлого года учитель из Омска сфотографировался со школьницами, на одежде одной из которых была изображена свастика. Мужчина выложил изборажение в соцсетях, его увидели сотрудники Центра «Э» и сообщили в полицию. В отношении педагога составили административный протокол, его оштрафовали на две тысячи рублей.