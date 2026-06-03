В Тюмени пенсионер лишился золотых слитков и 15 млн рублей после звонка аферистов

Житель Тюмени потерял более десяти миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

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По данным ведомства, с 84-летним пострадавшим связывался мужчина, который представлялся работником финансовой организации. Он убедил пенсионера в том, что средства того под угрозой, поэтому необходимо их защитить.

Для этого под давлением незнакомца тюменец снял деньги со своих счетов и обменял на три золотых слитка. Получив драгметалл, пенсионер передал его «уполномоченному лицу», который оказался курьером мошенников.

Доставщик отправился из Тюмени в Москву, где его задержали.

«Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 15 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

В отношении курьера возбудили уголовное дело, фигуранта отправили под стражу. В СИЗО он пробудет до 21 ноября 2026 года. Перед судом мужчина предстанет перед судом 23 июня.