Ударивший ножом в шею сотрудницу МФЦ в Москве пройдет экспертизу на вменяемость

Мужчина, ударивший ножом в шею сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды в Москве, пройдет психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ранее в СМИ появилась информация, что он страдает шизофренией.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Фигуранту будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, — рассказала Нефедова.

Мужчина напал с ножом на женщину днем 3 июня. После этого его задержал охранник. Впоследствии сотрудник ЧОП передал подозреваемого полиции. Пострадавшую женщину госпитализировали. Врачи сообщили, что она находится в стабильном состоянии.

В отношении ранившего ее мужчины возбудили уголовное дело. По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Мужчине 29 лет, он родом из Армении, но имеет российское гражданство. Также известно, что фигурант состоял на учете в психдиспансере.