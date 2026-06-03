Shot раскрыл личность мужчины, ударившего ножом в шею сотрудницу МФЦ в Москве

Мужчина по имени Арамаис, ударивший ножом в шею сотрудницу многофункционального центра (МФЦ) на улице Борисовские Пруды в Москве, окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Он страдает шизофренией.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Арамаис несколько лет назад окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина, в студенческие годы занимался армрестлингом. У него диагностированная шизофрения, — говорится в публикации.

Мужчине 29 лет, он родился в Армении, но имеет паспорт гражданина России.

Злоумышленник ранил ножом сотрудницу МФЦ днем 3 июня. После этого его задержал охранник центра. Сотрудник ЧОП передал мужчину полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранители устанавливают мотивы задержанного и все обстоятельства произошедшего. Пострадавшую сотрудницу МФЦ доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.