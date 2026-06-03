Экс-следователь связал исчезновение Героя РФ Асылханова с его подвигами на СВО

Пропажа в городе Юрга (Кемеровская область) Героя России Алексея Асылханова может быть связана с его подвигами в зоне специальной военной операции на Украине.

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Такую версию в среду, 3 июня, выдвинул адвокат по уголовным делам, полковник следствия в отставке Максим Девятьяров.

— Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО, — передает слова Девятьярова «Российская газета».

Ранее экстрасенсы, участвующие в поисках Асылханова, предположили, что он пропал в лесу или на территории около водоемов. Они также выдвинули версию, что мужчина исчез из-за неожиданного поступка людей из близкого окружения или финансовых проблем.

Асылханов пропал 3 апреля. Он вышел из дома, сел в машину к незнакомцу и уехал. С тех пор его не могут найти. Чем известен Асылханов и что с ним могло случиться — в материале «Вечерней Москвы»