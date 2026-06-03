Четыре человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. Число пострадавших в результате налета украинских беспилотников назвал губернатор Александр Беглов в Telegram-канале.

По словам Беглова, врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор также подчеркнул, что специалисты ликвидировали техногенные последствия атаки дронов ВСУ на инфраструктуру города.

Владимир Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу

Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург 3 июня. Губернатор сообщал, что налету подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Комментируя атаку беспилотников на Санкт-Петербург, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается, чтобы таких ударов ВСУ по российским городам больше не было.