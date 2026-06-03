Мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве
Охранник задержал и передал полиции мужчину, ранившего ножом в шею сотрудницу МФЦ на юге Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Инцидент произошел в среду, 3 июня, в отделении на Борисовских прудах.
В ведомстве пояснили, что секьюрити передал злоумышленника незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево.
В пресс-службе уточнили, что медики госпитализировали пострадавшую в одну из столичных клиник.
В настоящий момент нападавший находится в территориальном отделе полиции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
По данным агентства, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его недавно выписали из учреждения.