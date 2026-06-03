Мужчину, ранившего родственника жены на дне рождении в Домодедове, арестовали

Домодедовский городской суд отправил в СИЗО мужчину по фамилии Файзуллаев, который ранил ножом родственника жены во время празднования дня рождения.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Файзуллаеву С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 24 июля 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подозреваемый ударил мужчину ножом в живот. На место вызвали скорую помощь, медики доставили потерпевшего в больницу. Там врачи установили, что его здоровью причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, он признался, что ударил родственника жены из личной неприязни.

Ранее житель Каширы заколол знакомого шампуром на берегу реки Оки. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.