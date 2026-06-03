Побережье американского штата содрогнулось от землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья американского штата Орегон. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10:53 по местному времени (13:53 мск). Эпицентр землетрясения располагался примерно в 159 километрах к юго-западу от населенного пункта Пистол-Ривер на тихоокеанском побережье США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

28 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

До этого сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о риске возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула. Согласно данным ученого, вероятность возникновения стихийного бедствия равна 48%.