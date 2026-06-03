Москвич отдал курьеру мошенников килограммовый слиток золота

Мошенники обманули 18-летнего жителя столицы и заставили его якобы задекларировать сбережения. Молодой человек встретился с пособницей аферистов и передал ей слиток золота весом один килограмм, а также деньги. Сумма ущерба превысила 17,5 миллиона рублей.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Узнав, что у юноши дома хранятся сбережения и слиток золота весом один килограмм, злоумышленники убедили его срочно передать ценности «для декларирования». На Долгоруковской улице потерпевший отдал незнакомке рюкзак с валютой и золотом, назвав кодовое слово, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Пособница злоумышленников передала похищенное двум соучастникам. Силовики смогли задержать их в Набережных Челнах. Следователи выяснили, что сообщники девушки отправили деньги кураторам, а слиток золота передали следующему курьеру по цепочке. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.

Ранее 26-летний москвич встретился с курьером мошенников и отдал ему пять золотых слитков стоимостью более 13,3 миллиона рублей. Пособницу аферистов задержали и возбудили уголовное дело. Девушка успела отправить похищенное кураторам.