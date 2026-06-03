В Иванове без вести пропал 14-летний подросток

В Иванове объявлены поиски 14-летнего Никиты. Местонахождение подростка неизвестно с 31 мая этого года, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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Что известно о пропавшем? Юноша ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения он был одет в бело-серую футболку и зеленые штаны в клетку.

Всех, кто видел подростка или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить на горячую линию 8 (800) 700 54 52 или по телефону 112.