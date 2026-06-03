Криптотрейдера задержали за перевод 500 рублей террористической организации

Криптотрейдер задержан сотрудниками полиции за перевод 500 рублей организации «Артподготовка»* (признана в РФ террористической и запрещена).

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Как стало известно «МК», 42-летний мужчина подозревается в том, что еще в 2022 году перевел эту сумму на счет, созданный лидером «Артподготовки»* Вячеславом Мальцевым** (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Сам задержанный утверждает, что неоднократно занимался торговлей криптовалютой, и данный перевод, скорее всего, тоже являлся обычной банковской операцией по покупке виртуальных денег. Однако нашлись свидетели, которые вспомнили, что финансист поддерживал идеи Мальцева** и его движения. Кроме того, с аккаунта предпринимателя не раз велись беседы о необходимости поддержки движения, в том числе финансовой.

Следственными органами столицы трейдеру предъявлено обвинение в финансировании терроризма. В ближайшее время дело будет передано в суд.

* - признана в РФ террористической и запрещена.

** - признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов