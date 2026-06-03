Фигурантку дела об убийстве москвички ради квартиры осудили на 12 лет

Марию Соколову, фигурантку дела об убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой в Москве, приговорили к 12 годам колонии.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Фигурантка дела об убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой — Мария Соколова — получила 12 лет лишения свободы. Обвиняемая просила назначить ей условный срок, — говорится в публикации.

У потерпевшей было три квартиры в Москве. С Халяповой связался муж Соколовой и арендовал у нее жилье. Впоследствии мужчина задушил и расчленил женщину. После этого он вместе с супругой общался от имени Халяповой с потенициальными покупателями квартиры. В свою очередь нотариус понял, что сделка липовая и вызвал полицию. Соколову объявили в розыск в 2022 году. Ее мужа пока не задержали. Правоохранители также не нашли тело Халяповой.

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