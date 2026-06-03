Приставы Подмосковья взыскали 20,6 миллиона по алиментам с топ-менеджера банка

Судебные приставы Подмосковья добились справедливости и заставили топ-менеджера банка выплатить более 20,6 миллиона рублей по алиментам на содержание его детей.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области.

— Судебные приставы Подмосковья взыскали более 20,6 миллиона рублей алиментов с топ-менеджера одного из крупнейших банков страны, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина не исполнял решение суда, после чего в его отношении были применены ограничительные меры. Приставы сначала арестовали бытовую технику топ-менеджера, а затем предупредили о том, что ему могут запретить выезд за границу. Мужчина сделал выводы и двумя переводами погасил задолженность.

Ранее москвич задолжал более одного миллиона рублей по алиментам на содержание дочери. Когда к мужчине прибыли приставы, он отказался выполнять законные требования сотрудников службы. На место вызвали силовиков, которые задержали должника. В его отношении составили административный протокол. По решению суда москвичу назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.