Бывший следователь назвал основную версию исчезновения Героя России Асылханова

Исчезновение в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова, который перестал выходить на связь, может быть связано с его участием в специальной военной операции. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал адвокат по уголовным делам, полковник следствия в отставке Максим Девятьяров.

"Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО", - заявил Девятьяров.

По его словам, на такую версию указывает отсутствие видимых причин для добровольного отъезда. Он отметил, что у Асылханова была постоянная работа, а его супруга ожидает ребенка.

Кроме того, по словам бывшего следователя, мужчина оставил по месту жительства личные вещи и деньги, без которых сложно обойтись в течение долгого отсутствия.

Говоря о ходе поисковых мероприятий, эксперт пояснил, что после увольнения с военной службы Асылханов имел статус гражданского лица, поэтому его розыск проводится в общем порядке.

По словам Девятьярова, сотрудники правоохранительных органов в таких случаях проверяют базы информационных центров МВД России, данные паспортно-визовой и адресно-справочной служб, медицинских учреждений и моргов. Кроме того, проводится проверка сведений о задержанных и арестованных гражданах, а также опрос родственников, друзей, знакомых и коллег пропавшего.

Напомним, 23-летний Алексей Асылханов пропал 3 апреля. В тот день он ушел из дома на Фестивальной улице в Юрге Кемеровской области и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. После того как мужчина перестал выходить на связь, к его поискам подключились родственники, волонтеры и правоохранительные органы.

По данным близких, на момент исчезновения он не сообщал о планах уехать.